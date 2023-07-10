بروناي تطلب من الأزهر تفعيل الدراسة إلكترونيًا لتمكين طلابها من تعلم العربية

التقت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الحاج محمد سوجيري بن دولة الملحق الثقافي لسفارة سلطنة بروناي بالقاهرة.

وناقش الجانبان ، سبل تفعيل الدراسة إلكترونيًا؛ لتمكين طلاب بروناي من مهارات اللغة العربية استماعًا وتحدثًا وقراءة وكتابة، بالمستوى الذي يؤهلهم للالتحاق بجامعة الأزهر.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال اللقاء على استعداد المركز لتأهيل طلاب سلطنة بروناي، وثقلهم بالمهارات والمعارف، التي ترسخ لديهم المنهج الأزهري الوسطي.

كما أعرب الوفد عن امتنانه بما تقدمه مؤسسة الأزهر الشريف، وبالدكتورة نهلة الصعيدي لرعايتها ودعمها المستمر لأبناء السلطنة الدارسين بالأزهر، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مستقبلهم العلمي والمعرفي.

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تلتقي وفد بروناوي

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تلتقي وفد بروناوي