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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوكيه العروسة في 2026.. مزيج الورد الطبيعي والصناعي يتصدر التريند

الورد
الورد
محمد البدوي

كشفت نور علي، مصممة باقات الأفراح، أحدث تريندات بوكيهات الورد للعرايس في 2026، موضحًا أن الجديد هو العرايس التي تطلب الورد الطبيعي والصناعي مع بعض.


وتابعت خلال لقائها مع سارة سامي وآية شعيب وشريف عبد البديع مقدمي برنامج أنا وهو وهي، على قناة صدى البلد، أن العروسة تريد الاحتفاظ بكل حاجة بعد الفرح، ولذلك ترغب في البوكيه الصناعي لأن عمره أطول

البوكيه الورد الطبيعي

وأكدت أن العروسة تطلب البوكيه الورد الطبيعي في الفوتوسيشن، والصناعي يكون موجود بنفس شكل الطبيعي، موضحة أن هناك أزهار تكون نادرة لا يمكن توفير الصناعي منها.


وأضافت أنه تطلب صورة فستان الفرح ليكون هناك ماتشنج مع كل الباقات الأخرى، موضحة أن الفنانين يهمهم هذه التفاصيل ويركزون عليها لتكون الأيتم مميزة.


وأشارت إلى أن اختيار بوكيه الورد يكون حسب لون الفستان ووقت الفرح من حيث الصيف والشتاء ومكان الفرح، حيث إن كل هذه المعايير يتم وضعها في عين الاعتبار، موضحة أن إعداد البوكيه يتم طلبه قبل الفرح بشهر لأن بعض الورود يتم استيرادها إلى جانب بعض العرائس تغير رأيها عدة مرات.
 

بوكيهات الورد بوكيهات الورد للعرايس العرايس الورد الطبيعي الورد الطبيعي والصناعي البوكيه الصناعي

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