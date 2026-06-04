محافظ أسوان يوجه باستثمار مرافق حديقة الورد وتعزيز هويتها البصرية

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحديقة الورد للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بما يواكب جهود المحافظة فى تطوير المتنزهات العامة والمساحات الخضراء.

وخلال جولته التفقدية، شدد المحافظ بضرورة الإعتماد على الخامات والمواد البسيطة فى إنشاء المواقع المخصصة لتقديم الوجبات الخفيفة والمأكولات والمشروبات المتنوعة بما يحقق شكلاً جمالياً متناسقاً مع الهوية البصرية والطابع المعمارى والتراثى المميز لمدينة أسوان.

ووجه المهندس عمرو لاشين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع لدراسة أفضل السبل للإستثمار الأمثل للمكتبة الموجودة داخل حديقة الورد، وكذلك المكتبة بحديقة السلام، بما يسهم فى تعظيم الإستفادة منها وتحقيق عوائد إيجابية تخدم أهالى المحافظة وزائريها، وتدعم الأنشطة الثقافية والتوعوية المختلفة.

جهود متنوعة

كما كلف المحافظ مدير إدارة الحدائق بالتنسيق مع مديرية الإسكان لسرعة إعادة بناء السور الجنوبى للحديقة للحفاظ على المظهر الحضارى للموقع، فضلاً عن ضم دورة المياه العمومية لحديقة الورد لتكون ضمن الخدمات المقدمة لرواد الحديقة بما يسهم فى توفير مزيد من الراحة والتميز فى مستوى الخدمة.

وأكد محافظ أسوان أهمية الحفاظ على النظافة العامة والمستوى الجمالى الراقى الذى أصبحت عليه الحديقة بعد أعمال التطوير، مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لضمان إستدامة ما تحقق من إنجازات.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن حديقة الورد، المقامة على مساحة 7 آلاف متر مربع، تضم العديد من العناصر الجمالية والترفيهية والخدمية، من بينها البرجولات المصممة على الطراز الأسوانى، والمشايات وتراك الدراجات، والألعاب الترفيهية، ومناطق المشى والتنزه، بالإضافة إلى توفير رامبات لخدمة ذوى الهمم، وأماكن للإنتظار، ودورات مياه حضارية مجهزة للرجال والسيدات.

تأتى أعمال تطوير حديقة الورد ضمن خطة محافظة أسوان للإرتقاء بالحدائق والمتنزهات العامة وتحويلها إلى متنفس حضارى وترفيهى متكامل للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الجمالى للمحافظة ويسهم فى تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.