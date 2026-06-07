التعليم تكشف تفاصيل منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن على مدار يومي 5 و6 يونيو الجاري.

وتابع شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المنتدى انطلق بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، وبمشاركة وزراء تعليم ورؤساء وفود 13 دولة.

وأشار شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن يأتي في خطوة عكست رؤية مشتركة لدول البحر المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وبناء جسور فاعلة بين منظومات التعليم واحتياجات سوق العمل.