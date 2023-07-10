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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احترف السرقة منذ الصغر.. اعترافات لص الهواتف في منطقة الخليفة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة هواتف محمولة بأسلوب النشل في منطقة الخليفة.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً وتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة .

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه احترف السرقة منذ الصغر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته عدد 2 هاتف محمول مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية .

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