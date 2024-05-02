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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

القت مباحث القليوبية القبض على 4 اشخاص بينهم سيدتين يقومون بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .


تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من العميد عمرو البشير مامور مركز شرطة طوخ يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.


تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ توصل الى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بان قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم. 

القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة طوخ مباحث القليوبية مدير مباحث القليوبية مدير أمن القليوبية

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