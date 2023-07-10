"اكتشفته صدفة".. تفاصيل استئصال ورم عروس الزقازيق قبل حفل زفافها

كشف الدكتور وائل لطفي، أستاذ الجراحة العامة ورئيس وحدة جراحة الأورام في مستشفى جامعة الزقازيق، تفاصيل استئصال ورام من عروس قبل حفل زفافها قائلا إن عروس الزقازيق خرجت بعد إجراء العملية بيوم واحد فقط، موضحا أن العروس يمكنها الزواج بعد فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، خاصة أن استئصال الورم جاء بالمنظار.

تفاصيل استئصال ورم من عروس الزقازيق

وأضاف "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن المنظار الجراحي هو أفضل طريقة إذ أنه يساعد في تعافي المريض سريعا، فضلا عن أنه لا يسبب جروح كبيرة والمشاكل التي تنتج عنها، كما أنه يحافظ على شكل البطن من الجراحة الكبرى.

وتابع، أن المنظار الجراحي ساعد في خروج العملية بشكل مميز، إذ أن قبل ظهوره كانت العملية التي ستجريها عروس الزقازيق ستكون من خلال فتح البطن من أجل استئصال الورم بشكل كامل، موضحا أن الورم كان كبير وتم استئصاله بشكل كامل، وتستطيع عيش حياتها بشكل طبيعي.

واستكمل، أن عروس الزقازيق لم يكن لديها أي أعراض ولا تشعر بأي مشاكل، واكتشفت الورم بالصدفة خلال إجرائها للفحوصات قبل الزواج، فاكتشفت الورم، وقامت بإجراء العملية.

وأشار إلى أن الورم كان في مراحله الأولى، وهذا ما ساعد في استئصاله بشكل كامل، لافتا إلى أن استئصال الورم في بدايته يساعد في العلاج بشكل كامل.

وشدد على أن الفحص الزوجي لكلا الزوجين أمر مهم جدا، إذ أن المبادرة الرئاسية الخاصة بهذا الأمر ساعدت الكثير من الشباب والفتيات.