قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

نشر الفنان سعد لمجرد برومو كليب أغنيته الجديدة “قولى متى” والتى تشاركه فيه الغناء النجمة الهندية شريا غوشال.

كشف سعد لمجرد عن موعد طرح الأغنية الجديدة حيث من المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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كليب أغنية “قولى متى” تدور أحداثه حول إحدى الاساطير القديمة لفتاة ثرية وتتمتع بقدر كبير من الجمال لكنها مجبره على حياتها ويجبرها والدها على الزواج من ملك فى مملكة مجاورة له ولكنها تنتظر مجيئ الشاب البسيط الذى تقع فى حبه لينقذها من هذه الزيجة.

سعد لمجرد

كان لمجرد، قد طرح عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أش خبارك"، ويتعاون فيه مع مجموعة من الممثلين من المغرب ضمت عمر لطفي، صفاء حبيركو، رشيد رفيق، وحسن الكنوني.

ويعتبر كليب "أش خبارك" أول عمل يطرحه سعد لمجرد بعد الإفراج عنه مؤخرا تحت الرقابة القضائية.

ظهر لمجرد في برومو أغنية "آش اخبارك" التي نشرها عبر صفحته الرسمية قبل أيام، داخل إحدى المزارع الريفية والتي توجد بنواحي كازابلانكا حيث تم تصوير الكليب هناك. ويظهر لمجرد في زي الطبيب البيطري ضمن أحداث الكليب.

وشاركته حفصة البورقادي وصفاء حبيركو اللتان ظهرتا معه على البوستر الخاص بالأغنية في الكليب، كما سيشارك مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المغاربة منهم وصال بيريز، رفيق بوبكر ورشيد رفيق كضيوف شرف بالكليب الذي تصدر إسمه تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

أغنية "أش خبارك" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج محمد علي لعويني.