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تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

زعمت جروبات شاومينج عبر تيليجرام وفيس بوك ، تسريب امتحان الديناميكا 2023 المقرر ان يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة في التاسعة من صباح اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة كل ما يقال بشأن تسريب امتحان الديناميكا 2023 المقرر ان يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة في التاسعة من صباح اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وتأكيدا على استحالة  تسريب امتحان الديناميكا 2023 المقرر ان يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة في التاسعة من صباح اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  ، قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن شاومينج فشل في تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ بدايتها وحتى الآن ، لإن جميع تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا مشددا من الشرطة بناء على بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 

وحذر المصدر جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم من متابعة ما يتم تداوله على جروبات شاومينج وأعوانه سواء على فيس بوك أو تليجرام ، مشيراً إلى أن ما يكتبه شاومينج مجرد رسائل هدفها محاولة إثارة الجدل وزعزعة استقرار منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 

ويؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا

وكانت قد فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة منذ الساعة الثامنة والربع صباحا ، لبدء عمليات التفتيش بالعصا الالكترونية لضبط أي وسائل غش قبل بدء الامتحان .

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التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

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