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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الديناميكا في لجان الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة،منذ قليل ، امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الديناميكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشة  صباحا.

من جانبهم، بدأ منذ قليل أيضا طلاب الثانوية العامة 2023، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم.

وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا 2023، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريبها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني د، ما زعمه “شاومينج” على جروبات تليجرام وفيس بوك، بشأن تسريب امتحان الديناميكا 2023، قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 ينتهي رسميا يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

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