النائب طارق رضوان: التحالف الوطني نجح في توفير 39 ألف فرصة عمل

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي قُدم لمجلس النواب هدفه تعزيز العمل المجتمعي في الدولة المصرية، ويعد خطوة هامة جدا في التأكيد على أهمية العمل المجتمعي.

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع بناء قاعدة بيانات خاصة بالعاملين والمتطوعين في المجال تتكون من ربع مليون شاب وشابة إلى جانب قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين المحتاجين للمساعدة، والتي تتكون من أكثر من 37 مليون مواطن مصري.

وأشار إلى أن هناك جهودا عظيمة تبذل من قبل التحالف الوطني في السنوات الماضية، وهذا ظاهر أمام الجميع على أرض الواقع، إذ أن التحالف تمكن من ضم العديد من الكيانات والتكتلات المختلفة في العمل المجتمعي والعمل الأهلي على مدار السنوات الماضية.

ولفت إلى أن التحالف تمكن من توفير فرص عمل عديدة للشباب، وصلت لـ 39 ألف فرصة عمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.