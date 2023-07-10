رئيس قناة الوثائقية: أسامة أنور عكاشة الأب الروحى للدراما المصرية

قال شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، القناة تبذل جهد كبي، ونسعى للأفضل دائما، مضيفا أن أسامة أنور عكاشة الأب الروحى للدراما العربية والمصرية، وهو من ضمن سلسلة وثائقيات تحتفى بالمبدعين المصريين فى مختلف المجالات، وهو فيلم من ضمن سلسلة كبيرة يعلن عنها تباعا.

وأضاف شريف سعيد خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن القطعة الجديدة التى سعرض جزئها الأول فى هذا الشهر للكاتب أسامة أنور عكاشة، واتقدم بالشكر لأسرة الكاتب الراحل، والتى لم تألوا أى جهد فى توفير المتطلبات التى احتجنا لها.

وأكد شريف سعيد أن الفيلم أخذ مدة تحضير كبيرة شهور وأخذ وقته فى التحضير والتصوير وكل المراحل البحثية، لافتا إلى أن مقتنيات الراحل أسامة أنور عكاشة تعرض فى الفيلم الوثائقى.