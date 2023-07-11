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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز وإهداء الدوري للأهلي

صدى البلد

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بضمان الفريق بقاءه في الدوري الممتاز، وذلك عقب انتصاره على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال طولان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "فريق بيراميدز هو أحسن اسكواد في مصر، ورغم لك ورغم الظروف العصيبة في ظل أن الفريق مهدد بالهبوط فالفوز على بيراميدز وضمان البقاء شيء يُحسب لجميع اللاعبين".

وأضاف طولان: "أريد أن أقول أن هناك أمورًا تحصل في النادي لم أصادفها من قبل أن الفريق حينما يحصل على مكافآت يقومون بجمعها وتقسيمها على جميع اللاعبين بما في ذلك اللاعبين الذين لم يلعبوا المباراة واللاعبين المستبعدين".

وشدد قائلًا: "ثقتي في اللاعبين والتزامهم كانت كبيرة جدًا".

وحول عدم الدفع بمحمد إبراهيم من بداية المباراة، أوضح طولان قائلًا: "أنا دفعت بمحمد إبراهيم في مباراة بيراميدز في التوقيت المناسب واللاعب أحدث الفارق وساهم في الانتصار".

وأشار طولان إلى أنه اتخذ بعض القرارات في نادي سيراميكا من أجل تقويم اللاعبين وإعادة الانضباط لغرفة الملابس.

ولفت طولان إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اتصل بالفريق وهنأ اللاعبين على ضمان البقاء في الدوري المصري.

وحول نهائي كأس الرابطة الذي وصل إليه نادي سيراميكا كليوباترا، قال طولان: "مباراة المصري في نهائي كأس الرابطة ستكون مباراة صعبة جدًا".

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