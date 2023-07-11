بعد موافقة النواب.. تعرف على موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وحدد مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، الموارد الذي يتكون منها التحالف، ونصت المادة (16) على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي واحد اشتراكات أعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3 المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4 ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له خمسة عائد استثمار أمواله سبعة أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ويكون للتحالف حساب أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده.