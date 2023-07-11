لا مكان لأصحاب المصالح.. قرارات نارية فى الإسماعيلي بعد ضمان البقاء بالدوري

أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أنه سعيد بالفوز على الداخلية وبقاء الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، موجها التهئنة لجماهير ناديه واللاعبين والجهاز الفني بعد الحصول على النقاط الثلاث.

وقال العجوز في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الإسماعيلي نادٍ كبير، وسنعمل على بناء فريق جيد خلال الموسم المقبل، وأشكر جماهيرنا التي دعمت وساندت الفريق في لقاء الداخلية، واللاعبين قدموا جهدا كبيرا، وأشكر اللجنة المؤقتة للنادي التي تولت المسئولية، وكذلك الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "اتيحت لنا عدة فرص كثيرة امام الداخلية، ورغم ذلك المنافس أيضا له عدة فرص، وفي النهاية حققنا الفوز على فريق جيد، وليس هناك مكان لأصحاب المصالح في الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "طالبنا اللاعبين بالالتزام بالنظام الذي وضعه الجهاز الفني، وبالتالي على الثنائي محمد حسن وأحمد محسن أن يتحملوا نتيجة ما قاموا به، ليس لدينا أي مشكلة مع أي لاعب، لكن نريد من اللاعبين احترام الكيان والنظام الذي وضعناه، واستبعاد اللاعبان قرار تربوي".

وأكمل: "كنت موجود في مهمة معينة، وأنا آخر شخص في المنظومة، أي قرارات أخرى تخص الجهاز الفني، هناك انتخابات قادمة ولا نعرف كيف ستكون الرؤية الفنية، وفي كل الاحوال سيكون هناك رأي للجهاز، والنادي الإسماعيلي مصنع نجوم ولا يتعاقد مع نجوم، وكنا نضم لاعبين مغمورين ونصنع منهم لاعبين كبار".

وزاد: "أشفق على لاعبي الإسماعيلي في ظل حجم الأزمات التي عانوا منها خلال الموسمين الماضيين، يجب تحية هؤلاء اللاعبين والإشادة بهم".

وحول وجود عرضا من الأهلي لضم باهر المحمدي، وقال: "ليس لدي أي عروض رسمية، لم يتحدث أي شخص معي عن وصول عروض من أندية لضم أي لاعب من الإسماعيلي، نتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة لن نقف في طريق أي لاعب".