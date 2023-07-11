شوبير يكشف موقف الزمالك من ضم جوكر الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نادي الزمالك، من ضم أيمن أشرف، مدافع فريق الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" إدارة الزمالك تستبعد فكرة ضم أيمن أشرف أو أحمد أيمن منصور لتدعيم الدفاع في الموسم الجديد، وتفضل ضم مدافع أجنبي".

وأضاف:" لكن لا تزال هذه الأمور يتم مناقشتها ولم يتم الاستقرار عليها حتى الآن".

وعاني أيمن أشرف من الابتعاد تماما عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي، بقرار فني من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويلقب أيمن أشرف بـ “الجوكر”، بسبب إجادته اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

الأهلي بطلا للدوري الممتاز

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.