22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

أثارت شركة البستنة اليابانية "سنتوري فلاورز" الكثير من الجدل وذلك بتطويرها لنوعا من البطيخ يحمل اسم "Lemon Melon"، وهو يجمع ما بين حلاوة ورائحة البطيخ وحموضة الليمون الخفيفة.

وقد قضت شركة اليابانية 5 سنوات لتطوير هذا النوع، وقد قامت بتجربة عددا من العوامل بما في ذلك بعض طرق الزراعة وبعض أوقات الحصاد.

أما عن شكل الثمرة فقد جاءت بشكل دائري مغلفة بقشر البطيخ ولكن دون وجود آية خطوط طولية أما لونها الداخلي فيعد قريب من اللون الأبيض.

على الجانب الآخر يوجد حاليا حوالي خمسة مزارعين فقط في هوكايدو هم من يقومون بزراعة بطيخ الليمون، ومن المتوقع أن يقوموا بزرعة حوالي 3800 بذرة لهذا العام.

وقد وصلت الثمرة إلى أرفف المتاجر اليابانية، وذلك بسعر وصل إلى حوالي 22 دولار للحبة الواحدة.

وقال بعض ممن قاموا بتجربه تلك الثمرة إنها تتمتع بحموضة خفيفة مثل الليمون، وحلاوة تعد قوية مثل البطيخ، وهي الفاكهة المثاليةفي الطقس الحار.