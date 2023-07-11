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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

 

وقال شويجو: “لإيجاز بعض النتائج، فإن ما تم تحقيقه لهذا الأمر تم نشره وإعلانه على نطاق واسع، حيث أطلقوا عليه اسم الهجوم المضاد، وقد بلغت خسائر العدو منذ 4 يونيو أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

 

وأشار إلي أن “الجيش الروسي دمر أكثر من 1.2 ألف دبابة وعربة مصفحة”.

 

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن “قيادة كييف بالغت في موضوع الهجوم وزادت من حدته لدرجة أن ثلث العالم كان ينتظر بدء قمة الناتو في فيلنيوس في 11 يوليو".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال شويجو، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

 

وأكد وزير الدفاع الروسي، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضي روسيا سترد موسكو عليها بالمثل.

شويجو وزير الدفاع الروسي

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