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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توضح حقيقة المشاورات مع الصين بشأن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

روسيا والصين
روسيا والصين

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "مجلس الشيوخ"، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، إنه لم يُطرح موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في المحادثات بين روسيا والصين، لأن هناك ثقة مشتركة في هذه الأمور.

وأوضحت ماتفيينكو خلال زيارتها إلى الصين: "هذا الموضوع لا يظهر على مسار المفاوضات بين روسيا والصين"، لافتة إلى أن أولئك الذين يضخونه عمدًا في فضاء المعلومات ينغمسون ببساطة في الحيل القذرة للتحريض على موجة أخرى من الخوف من روسيا وجر الصين إلى المعركة. 

وأضافت أن روسيا والصين قوتان نوويتان ونحن دائما نتحمل مسؤولية كبيرة بشأن استخدام مثل هذه الأسلحة. 

وتابعا: "لقد تصرفنا دائما في إطار التزام صارم بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، لذلك فإننا نثق في بعضنا البعض دون قيد أو شرط".

ويزور الوفد البرلماني الروسي الصين بدعوة من تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، السلطة التشريعية الأعلى في الصين، وخلال الزيارة التقت ماتفيينكو بـ الرئيس الصيني شي جين بينج.

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