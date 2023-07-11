روسيا تستخدم حق الفيتو ضد قرار تجديد عملية الأمم المتحدة للإغاثة بسوريا

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بـ مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض آلية المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة 9 أشهر.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن روسيا اعترضت باستخدام حق الفيتو على تجديد عملية الأمم المتحدة للإغاثة بـ سوريا من تركيا 9 أشهر وهي التي تهدف إلى توسيع إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، في المقابل وافقت على القرار 13 دولة.

وفي وقت سابق، قدمت روسيا اقتراحًا لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر بدلاً من 12 شهرًا، لتحيي بذلك معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وكان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً.

وقدمت روسيا نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر، وفي المقابل تريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.