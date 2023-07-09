مبعوث بوتين في سوريا يتهم أمريكا وتركيا بعرقلة الاستقرار بدمشق

قال المبعوث الروسي لسوريا، ألكسندر يفيموف، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا يزيد التوترات وعدم الاستقرار بالبلاد.

وأضاف يفيموف خلال تصريحات لشبكة "العربية"، اليوم الأحد، أن الوجود العسكري التركي في سوريا يعرقل التطبيع بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا تباطؤ في التطبيع بين سوريا وتركيا ولكن هناك معوقات مستمرة.

وأكد المبعوث الروسي، أن العمل جار لعقد لقاء بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد بحضور الرئيس الروسي بوتين.

وفي تطور كبير، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أنها قامت بعملية كبرى ضد الإرهاب وخطر تنظيم داعش، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنها من خلال أدواتها العسكرية استطاعت قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا وذلك في يوم 7 يوليو الجاري.