200 مليار دولار.. نمو التجارة بين الصين وروسيا يثير قلق الغرب

قال مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، إن حجم التجارة بين الصين وروسيا تجاوز 200 مليار دولار بنهاية عام 2023.

بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 94 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2023، بزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من عام 2022.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن حجم التجارة بين الصين وروسيا سيتجاوز 200 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وأضاف أن هذا يدل على أن الصين وروسيا تعملان على تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون في مختلف المجالات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها التجارة بين الصين وروسيا نموًا ملحوظًا. ففي عام 2022، ارتفع حجم التجارة بينهما بنسبة 33% إلى نحو 154 مليار دولار.

كما أعلنت الصين وروسيا في عام 2014 عن صفقة ضخمة لتوريد الغاز الطبيعي لمدة 30 عامًا بقيمة 400 مليار دولار. وتعكس هذه التطورات تحالفًا استراتيجيًا قويًا بين الصين وروسيا في ظل التوترات مع الغرب.