الصين تشعل المنافسة العالمية في مجال إنتاج المعادن المهمة والفلزات | تقرير

يمثل تهديد الصين بكبح صادرات الغاليوم والجرمانيوم منذ بداية أغسطس تصعيدًا في المنافسة العالمية على المعادن والفلزات الهامة.

وأفاد تقرير نشرته وكالة رويترز حول سياسات الصين التصديرية لمواد الصناعات، أن كلا المعدنين المشار اليهما عبارة عن معادن مقصورة على فئة معينة مع تطبيقات متعددة عبر مجموعة من التقنيات المتطورة ، وخاصة رقائق السيليكون لقطاع أشباه الموصلات.

على هذا النحو ، يبدو أن تحرك الصين هو استجابة محسوبة لقانون الرقائق الأمريكي والضغط المتزايد على حلفاء الولايات المتحدة لتقييد مبيعات تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إلى البلاد.

كان الإعلان قبل يوم من عطلة عيد الاستقلال الأمريكي بمثابة تذكير مشحون رمزيًا بأن الغرب يعتمد بشكل كبير على الصين في العديد من مدخلات المواد الخام لقاعدتها الصناعية عالية التقنية.

ستؤدي ضوابط التصدير إلى تعطيل أسواق الغاليوم والجرمانيوم على المدى القصير ، لكن يجب أن تكون الدول الغربية قادرة على التكيف مع مرور الوقت.

لكن السؤال الكبير هو ما الذي قد يحدث بعد ذلك.

يعتبر كل من الغاليوم والجرمانيوم من المعادن النادرة للغاية ولا يتم اشتقاقهما إلا كمنتجات ثانوية من مجاري معالجة الألمنيوم والزنك على التوالي.

تنتج هيمنة الصين على سلسلة التوريد من مكانة الدولة كأكبر منتج للألمنيوم والزنك المكرر في العالم.

في الواقع ، تطلب الحكومة الصينية مصافي الألومينا ، التي تعالج البوكسيت إلى مدخلات صهر الألومنيوم ، لاستخراج الغاليوم.

استحوذت الصين في العام الماضي على حوالي 98٪ من إنتاج العالم من الغاليوم الأولي منخفض الدرجة ، وهو مخزون التغذية الأساسي لسلسلة إمداد الغاليوم ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). بلغت الصادرات العام الماضي 94 طناً مترياً ، بزيادة 25٪ عن عام 2021.

سيطرة الصين على سلسلة توريد الجرمانيوم أكثر مرونة ولكنها لا تزال مهمة في حوالي 60 ٪ من السوق العالمية ، وفقًا لاتحاد الصناعة الأوروبية Critical Raw Materials Alliance (CRMA).

وبلغ إجمالي صادرات العام الماضي 44 طناً مترياً في شكل مشغول وغير مشغول.

ولقد أصبح الغرب معتمداً بشكل كبير على الواردات الصينية من كلا المعدنين ، وخاصة الغاليوم، وتنتج الولايات المتحدة الجرمانيوم ولديها أيضًا مخزون تحت سيطرة وكالة الدفاع اللوجستية (DLA).

ويتم شحن المركزات المحتوية على الجرمانيوم من منجم الزنك في ألاسكا Teck Resources (TECKb.TO) إلى مصفاة الشركة الكندية للمعالجة والاسترداد ، في حين أن مصفاة الزنك Nyrstar (NYR.BR) Clarksville في ولاية تينيسي تولد أيضًا مركزات ترشيح الجرمانيوم ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. .

واعتبارًا من سبتمبر 2022 ، كانت DLA تخزن 14 طنًا متريًا من معدن الجرمانيوم و 6.9 طن متري من الخردة.

وبدأت الوكالة برنامجًا لإعادة تدوير خردة الجرمانيوم من المعدات العسكرية التي تم إيقاف تشغيلها بهدف ثلاثة أطنان مترية سنويًا ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالغاليوم ، لا يوجد لدى الولايات المتحدة مخزون ولا مصادر أولية ، على الرغم من أن مصنع كلاركسفيل يخطط لتيار معالجة لاستكمال إنتاجه الحالي من الجرمانيوم.

ويقتصر إنتاج الولايات المتحدة من معدن الغاليوم على شركة واحدة في نيويورك تقوم بمعالجة مزيج من الخردة والأعلاف الأولية منخفضة الجودة المستوردة.

وأثارت أخبار الصين إعلانات من المنتجين الحاليين والمحتملين.

وقالت شركة فيتال بيور ميتال سوليوشن الألمانية إنها تنتج كلاً من الغاليوم والجرمانيوم منذ نهاية عام 2022 بعد توقف دام ثماني سنوات.

ويمكن للتكتل الحكومي الروسي "روستك" أن ينتج ما يصل إلى 20 طناً مترياً من الجرمانيوم سنوياً ويعمل بنسبة 30٪ فقط من طاقته الإنتاجية. تعد روسيا منتجًا حاليًا للغاليوم من خلال شبكة روسال الواسعة لصهر الألومينا والألمنيوم.

وقد لا يكون ذلك مريحًا للولايات المتحدة أو حلفائها ، نظرًا لأنه من غير المرجح أن يتم تصدير الإنتاج الروسي وأن لا أحد يرغب في استبدال اعتماد على الواردات بأخرى.

ومع ذلك ، هناك العديد من المصادر الجديدة المحتملة من الجرمانيوم والغاليوم ، الأولية والثانوية ، والتي يمكن تفعيلها للتعويض عن أي حظر صيني.

وصرحت الصين رسميًا فقط أنها تفرض قيودًا على تصدير ثمانية منتجات من الغاليوم وستة من منتجات الجرمانيوم.

وكل شيء سيعتمد على مدى صرامة تلك الضوابط.

قد يؤدي الحظر التام إلى نتائج عكسية ، كما اكتشفت الصين عندما أوقفت صادرات الأرض النادرة إلى اليابان في عام 2010.

وأدى رد الفعل السياسي العنيف إلى قرار منظمة التجارة العالمية ضد الصين في عام 2014 ، تلاه تراجع في العام التالي.

وكانت المشكلة نفسها بالنسبة للصين هي الطفرة الناتجة في أسعار الأرض النادرة. انتشر التعدين غير القانوني للأرض النادرة واستغرق الأمر من بكين سنوات لاستعادة السيطرة الكاملة على القطاع.

والأهم من ذلك كله ، أن وقف التصدير أدى إلى عمليات إحلال واسعة النطاق. أزال صانعو السيارات اليابانيون مثل Toyota (7203.T) و Honda (7267.T) بعض العناصر الأرضية النادرة من مغناطيسهم لصالح آخرين يمكنهم الحصول عليها من خارج الصين.

وقام البعض الآخر مثل شركة اودي بإزالة العناصر الأرضية النادرة تمامًا في بعض الطرازات عن طريق التبديل من المغناطيس إلى المحركات الحثية

ويثير التحذير احتمال حدوث مزيد من التصعيد في حرب المعادن الحرجة بين الغرب والصين.

والصين ليس لديها نقص في نقاط الضغط لدفعها ، من الأتربة النادرة إلى الكوبالت إلى الليثيوم وحتى بطاريات السيارات الكهربائية.

ومع ذلك ، من المرجح أن تضخ قعقعة السيوف إحساسًا أكبر بالإلحاح في الغرب بشأن خفض الاعتماد الجماعي على الصين للعديد من المعادن المهمة.

سوف يتسارع زخم الفصل العالمي من بداية الشهر المقبل.