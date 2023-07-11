غداً نهائي مرحلة التصفيات الأولية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس لحديدي أن حلقة الغد من برنامج " الفرصة مع لميس الحديدي ستكون نهائي مرحلة التصفيات الأولية بعد جولات فريق البرنامج في المحافظات والتي بدأت من الإسكندرية مروراً بالمنصورة والمنيا وأخيراً القاهرة قائلة: "ستكون حلقة مليئة بالتشويق والآثار بعد جولة الفرصة في المحافظات غداً كافة الشركات التي حصلت على الفرصة سوف تلتقي اللجنة مجدداً لتصفية قائمة 25 شركة التي ستحصد أعلى رقم كتقييم وصولاً لمرحلة الاستوديو مضافاً إليها الخمس شركات التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية".

وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "حلقة مليئة بالتشويق والإثارة مثيرة قاطعة للأنفاس طول الوقت وعلى مدار حلقة الغد سنشاهد شركات تقصي الأخرى وأخرى كانت في أعلى مرتبة تقصيها أخرى في منافسات شرسة".



وعلقت الحديدي على لجنة تحكيم المرحلة الثانية وهي الحلقات التسابقية قائلة بعد حلقة الغد تلتقي جميع الشركات التي حصلت على الفرصة.

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