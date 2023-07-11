بعد فض دور الانعقاد.. توصيات برلمانية للجنة القوى العاملة

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وجاءت توصيات اللجنة أنة بعد التوافق بين رئيس الشركة القابضة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على سداد حصة التأمين الصحى من الشركة القابضة للغزل والنسيج مباشراً على أقساط لمدة 12 شهراً بالإضافة الى قيمة الربط الشهرى ، مع قيام رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بارسال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في الشركات الـ 9 التابعة للقابضة الى رئيس هيئة التأمين الصحى، على أن تخطر هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمبالغ المحصلة شهريا.



كما أوصت اللجنة بعمل برتوكول يوم الاحد المقبل طبقاً للاتفاق الذى حدث بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ توصية اللجنة بفتح باب العلاج للعاملين مرة أخرى

وأوصت اللجنة بتفعيل البرتوكول بين الشركة القابضة للغزل والنسيج ، و الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وتضمنت توصيات اللجنة عقد جلسات متواصلة بين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، واالواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للبحث والتوافق على سداد مديونية الشركة القابضة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما تضمنت توصيات اللجنة إعداد تقرير مفصل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بما توصلتالية اللجنة مع المسئوليين الحكوميين، وإرسال نسخة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات أستمرت أكثر من أجتماع لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

من جانبه، وجة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة الشكر لكل من ساهم في حل هذا الملف الخطير الذى يخص عمال مصر الشرفاء ، ونخص بلشكر هنا قيادات وزارة التضامن الاجتماعى والتي ترأسها الوزيرة الفاضلة الدكتورة نيفين القباج والتي نعتبرها " أم الغلابة ".



وقال " عبد الفضيل " أننا اليوم نؤكد أن قيادات وزارة التضامن أنتصرو لعمال مصروللدستورالمصرى،ونشكر هنا دينامو الوزارة المتواجد معنا بشكل يومى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ، كما نتوجة بالشكر للمستشار أحمد شحات المستشار القانوني للوازارة الذى راعى البعد الانسانى لهولاء العمال.