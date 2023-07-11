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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير القاهرة بإيطاليا: المنظمات الدولية تراقب المشاريع المصرية بدقة

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

عقب السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، على انتخاب مصر كأحد أعضاء مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية "فاو"، قائلا إن انتخاب مصر في هذا المنصب يؤكد على مكانة مصر الكبيرة، والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا الملف خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن انتخاب مصر جاء بالإجماع. 

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن السفارات المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل شرح ما تقوم به من مشروعات ضخمة تخص منظمة "الفاو"، موضحا أن المشروعات المصرية تشهد تنوع كبير في الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالجة المياه وتطبيق الترع وغيرها، وذلك بشهادة "الفاو" نفسها. 

واستكمل، أن المشروعات المصرية تشهد متابعة قوية وبدقة شديدة من المنظمات الدولية المختلفة، خاصة في ظل التطور الهائل في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك شهادات دولية بالمجهود الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا المجال. 

وأشار إلى أن رئاسة مصر اللجنة الفنية التي تحكم نشاط الفاو المالي جاء بالإجماع من الدول المشاركة، موضحا أن هذه اللجنة تضم دول قليلة فقط منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، موضحا أن هذه اللجنة تعمل على التخطيط ووضع الميزانيات والأولويات، كما أنها تقيم مكاتب إقليمية في كافة أنحاء العالم. 

سفير مصر في إيطاليا بسام راضي برنامج من مصر المشروعات المصرية سي بي سي

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