الموجة الـ21.. إزالة 4 تعديات على أملاك الدولة بالزرقا بالبحيرة

أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى استمرار حملات الموجة الـ ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى، لافتة إلى إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٤٦٠ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة الزرقا.

جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، وفى السياق ذاته، أكدت المحافظ استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٢٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٣٧م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة.

فيما وقد ذكرت المحافظ، أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دوري، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.