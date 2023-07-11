حكم سؤال الشاب عن ماضي خطيبته قبل الزواج .. عالم بالأزهر يجيب

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سؤال الخاطب عن ماضي خطيبته أو العكس ، من الأشياء التي حرمتها شريعة الإسلام.

حكم سؤال الشاب عن ماضي خطيبته

وأضاف أبو اليزيد سلامة ، في فتوى له ، أن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف "من أتى من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه الحد".



وتابع: ستعيش الفتاة في مأساة إذا أفصحت عن ماضيها لخطيبها ، فإنه من الممكن أن يذل فيها ويحتمل أن يهددها كذلك بما فعلته من ذنب.

وأكد أبو اليزيد سلامة ، أنه عند الفسخ ، فإن مسألة رد الشبكة إلى الخاطب ، اختلف فيها الفقهاء ، والراجح أنه طالما أن الشبكة من المهر ، وإذا فسخت الخطوبة فإن الشبكة الذهب ترد إلى الخطوبة ، وأما الهدايا المستهلكة لا ترد ، وإذا كانت هناك هدايا غير مستهلكة فإنها ترد كالساعة الهدية مثلا وما شابهها.

قراءة الفاتحة في الخطوبة

وأوضح أبو اليزيد سلامة ، أن بداية الخطوبة بقراءة الفاتحة ، فهذا أمر جميل ، وهذا ليس واجب ولا سنة ولا حرام ولا مكروه ، فهو من الأمور المباحة.

وأضاف ، أن قراءة الفاتحة وهي السبع المثاني ، وهي القرآن العظيم ، وأنزلت من كنز ولم تنزل على الأمم السابقة ، وهي بركة من الله تعالى ، تعلمها الصحابة حتى أنهم كانو يرقون بها ، لما من فضل وبركة عظيمة.