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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشارة لـ روسيا.. بولتون: المحادثات حول انضمام أوكرانيا للناتو مضيعة للوقت

جون بولتون
جون بولتون

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، أن المحادثات حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مجرد إهدار للوقت، وإشارة لروسيا بـ"وجود خلافات داخل الحلف".

وأوضح بولتون في حديث لإذاعة “إل بي سي”، أن "المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي تنص على أن هجومًا على واحد من دول عضو في الحلف يعتبر هجومًا على الجميع. والناتو لم يقبل مسبقا انضمام دولة في حالة حرب إلى تكوينه، لأن ذلك سيعني بالضرورة تورط الأعضاء الآخرين في الحرب أيضا".

وأضاف: "أعتقد أن كل هذا الحديث عن أوكرانيا والناتو، مجرد إهدار كبير للوقت وإشارة لروسيا بوجود خلافات بين أعضاء الحلف".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال إن قادة دول الحلف أقروا حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا تتكون من ثلاثة عناصر.

ووفقا له، تتضمن الحزمة خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التوافق مع الناتو، وإنشاء مجلس "ناتو-أوكرانيا"، وإلغاء شرط تنفيذ خطة عمل العضوية، ما يقلص عملية انضمام أوكرانيا من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.

وبحسب ستولتنبرج، أكد قادة دول الحلف أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو عندما يقررون أن كييف استوفت جميع الشروط.

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