أحمد سامي: سموحة وضعه في الدوري كان لا يليق..والمنافسة الموسم المقبل شرسة

قال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، إن الفريق كان في موقف حرج ووضع لا يليق في جدول ترتيب الدوري المصري، إلا أنه تجاوزه رسميًا بعد الفوز على إنبي، بهدفين مقابل هدف.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سموحة تواجد في مركز جيد نوعًا ما بالنظر إلى حالة الفريق هذا الموسم، ويتبقى له مباراة تمنحه التقدم أكثر بالترتيب في حالة الفوز.

وأشار إلى أنه تولى تدريب سموحة من أجل انتشاله من دوامة الهبوط، خاصة وأنه رحل عن سيراميكا كليوباترا بعد تكوين فريق مميز بدعم من النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، والكل أصبح يخشى مواجهته.

وأوضح أن سموحة يحتاج إلى التدعيم بشكل جيد، ليستطيع المنافسة في الموسم المقبل، خاصة وأنه سيكون موسم صعب للغاية ودوري شرس، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يتشرط على سموحة، إلا أن إدارة النادي ستدعم الفريق بقوة.

واستطرد «ما تردد عن تفاوض المصري معي غير صحيح لكنه نادي كبير وشرف لأي مدرب قيادته، وأهنيء المنتخب الأولمبي على تأهله لأولمبياد باريس، بعد ظهوره في بطولة إفريقيا بروح قتالية كبيرة».

وواصل أحمد سامي «تعجبت من عدم مشاركة مصطفى ميسي مع المنتخب الأولمبي بشكل أساسي في بطولة إفريقيا، خاصة وأنه سيكون أحد اللاعبين المهمين في الكرة المصرية مستقبلًا، وهو مستمر مع سموحة الموسم المقبل ولا أزمات في ذلك سواء من جانب الأهلي أو اللاعب».

واختتم تصريحاته «سموحة قرر ضم حسام حسن بشكل نهائي من الأهلي ليستمر مع الفريق».