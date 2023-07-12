الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة غامضة ومثيرة تخص تاريخ النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: “بصراحه الواحد بيشوف العجب اليومين دول واحد طول عمره في النادي الأهلي لا هم ولا شغل له الا الهجوم علي الإدارة ايام الراحل صالح سليم والطعن فيهم ورشح نفسه في كل الانتخابات ودايما كان شعاره الهجوم لدرجة التطاول وطبعا سقط في كل الانتخابات سقوط مدوى”.

وتابع: “فجأة وبدون مقدمات اكتشفنا أنه كان من اكبر انصار الراحل صالح سليم!!؟؟ ويوجه له الرسايل في العالم الآخر!!؟؟ هو حضرتك عايز ايه بالظبط ياريت تفهمنا ؟”.

علي جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الوجهة المقبلة، لـ مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي، المُعار إلى بيراميدز، بعد تردد أنباء اقترابه من الانضمام إلى الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على أون تايم سبورتس: “لا أساس من الصحة لما تردد عن رفض مصطفى فتحي، التوقيع على عقود انضمامه بشكل نهائي لنادي بيراميدز، لرغبته في الانتقال للنادي الأهلي”.

وتابع: “مصطفى فتحي، اختار بيراميدز، مصطفى فتحي، وقع مع بيراميدز، وهو في انتظار أن ينهي نادي بيراميدز، الأمر مع نادي التعاون السعودي”.

وجهة مصطفى فتحي

وأضاف: “ما يؤخر تفعيل بيراميدز بند شراء مصطفى فتحي، أن شرط المنصوص في عقد الإعارة أن يدفع بيراميدز مليون دولار، ليحصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى نادي بيراميدز لتخفيض المبلغ”.

واختتم: “مصطفى وقع أكثر من أسبوع مع نادي بيراميدز وأنهى كل أموره مع النادي فهو يشعر بالاستقرار داخل النادي السماوي”.