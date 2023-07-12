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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية بمدينتي حدائق أكتوبر وبدر للبيع في مزاد علني

صدى البلد

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من 25م2 إلى 101م2، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

من جانبه، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة (217.5)، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.
 

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