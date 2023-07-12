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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"عالم المرح" في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا الخميس

صدى البلد

تنطلق صباح غدا الخميس في مكتبة مصر الجديدة للطفل  فعالية «عالم المرح» ، التي تقدم لزوار المكتبة باختلاف أعمارهم سلسلة من العروض التفاعلية المفعمة بالمتعة والاستفادة العلمية والابداعية، والتي تأتى من خلال البرنامج الثقافي التي تنفذه المكتبة عن شهر يوليو الجاري والحافل بالفعاليات الثقافية والأدبية وورش الحكي للأطفال وورش الفنون بمختلف فروعها.

قال الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة  التابع لها المكتبة ان الهدف من الورشة نشر البهجة والتشويق بمجموعة من الفعاليات العلمية والفكرية والابداعية التي تمنح العائلة والأطفال أجواءً ممتعة، يسودها المرح وثراء التجربة وتنمية المهارات المختلفة، من خلال 7 فعاليات متنوعة تنمي الذكاء لدى الأطفال وتثري تجاربهم في كثير من الجوانب، من بينها تزويدهم بمعلومات عن بعض العلوم وفق الأعمار التي تتناسب معهم.

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وأشار حلى ، الى ان عالم المرح ورشة من نوع مختلف تنقسم الى جزئيين  جزء تصنيع ممتع وجزء مرح ، من خلالها يتم عمل  الدائرة المضيئة  والتعريف بمكتشف الكهرباء ، وفيها أيضا يتعلم الطفل مهارة التركيز من خلال لعبة ركز ونشن، بالإضافة الى لعبة  hand&feet game على أكبر بانر  hand feet ، ولعبة الثبات الإنفعالي بمسدس الماء حيث يندفع الماء فى خطوط غير مستقيمة لو الطفل ثابت فى مكان ما لا تطوله المياء.

بالإضافة الى لعبة الرجل الأبيض وهى عبارة عن بودرة بيضاء مرشوشة في أماكن متفرق لو لم يركز الطفل وتحرك بشكل عشوائي يدخل فيها ويصبح ابيض تؤكدا على ان البودرة البيضاء هي مادة امنه لا تؤذى الأطفال حتى لو وضعوا ايدهم داخلها.

كما اكد الدكتور نبيل حلمي على أن التعلم باللعب هي استراتيجية تتبعها الجمعية وهي استراتيجية تعليمية حديثة تعمل على إثارة نشاط المتعلم وسلوكه وتساعده على زيادة الرغبة نحو التعلم كما أنها تسعى بدورها في تحقيق أهداف تعليمية معينة مسبقة الوضع والتعلم باللعب نشاط ليس عشوائي أو ارتجالي بل قائم على أسس وموجه نحو المتعلمين ليستغل الطفل من خلاله أنشطة التعلم واكتساب المعارف والمهارات المفيدة.

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