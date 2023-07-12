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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نشاط حركي لـ"قادرون باختلاف" في "مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات"

صدى البلد

نظمت مكتبة مصر الجديدة فرع الأسمرات صباح امس ، احتفالية خاصة لـ"قادرون بأختلاف" تتضمن ندوات توعوية ونشاط حركى دامج ( ايقاع - حركة - تنورة) ، والتى تأتى من خلال برنامج "شوفنى - إعرفنى – إدمجنى" والذى يهدف الى دعم وتعزيز دمج ذوى الإعاقة "قادرون باختلاف" فى المجتمع وتأهلهم لمشاركتهم فى كافة الخطط التنموية للدولة فى كافة روافد العمل.

واستهلت الاحتفالية بندوة توعوية للأمهات بأساليب الدمج وتقبل الاختلاف وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة أعقبها مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب المختلفة التى تهدف إلي تلاقي ذوي الإعاقة مع الأشخاص الطبيعيين.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الاحتفالية تأتى بناء على مذكرة التفاهم بين جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، وكاريتاس مصر – مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة، برئاسة الدكتور جميل حليم ، حيث يعمل الطرفان على تنظيم لقاءات توعوية لفئات المجتمع المختلفة لرفع الوعي بمفهوم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل وحقهم في الدمج في الأنشطة المجتمعية المختلفة، إضافة إلى توفير الكوادر التأهيلية والأساسية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والبرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين في مجال الإعاقة.

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كذلك إقامة فعاليات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة المختلفة (أيام ترفيهية، أنشطة رياضية، أنشطة فنية، أنشطة ثقافية، عمل جدارية، أحداث ومناسبات سنوية)، وذلك فى كافة المنصات الثقافية للجمعية، "مكتبة مصر الجديدة" ومقرها 42 شارع العروبة – مصر الجديدة " مكتبة المستقبل" ومقرها 123 شارع جسر السويس – مصر الجديدة "مركز الطفل للحضارة والإبداع" ومقره 34 شارع ابوبكر الصديق – مصر الجديدة –"مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات" ومقرها 61 عمارات الجوهرة – حى الأسمرات – المقطم.

مكتبة مصر الجديدة الخطط التنموية جمعية مصر الجديدة دمج ذوي الإعاقة مركز الطفل للحضاره مكتبة المستقبل

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