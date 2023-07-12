المصريين الأفارقة: توقيع اتفاقيتي تعاون بين مجتمع الأعمال المصري والأردني

أجرت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة دكتور يسري الشرقاوي زيارة مكوكية سريعة مكثفة لمجتمع المال والأعمال بالأردن – اجتمع خلالها برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس وأعضاء ومجلس إدارة غرفة تجارة عمان والأردن وأيضاً رئيس وأعضاء غرفة الصناعة الأردن وعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين كما ألتقي بعدد من رجال الأعمال اللبنانببن والمستثمرين في أفريقيا وكذا العراقيين ، وذلك بهدف واضح مبني علي تقديم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وكذلك ما تم إنجازه من أنشطة وفاعليات في العمق الأفريقي وكيف يمكن تضافر الجهود بين مجتمع المال العربي والأفريقي وأحداث الربط وبناء الجسور وفتح الأفاق لزيادة التبادل التجاري العربي – عربي والعربي - أفريقي وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية دوراً فاعلاً في هذا الشأن وهذا التوجه الهام للاستفادة من ثروات القارة سواء في ما تحتاجه من سلع أولية وخامات أو منتجات زراعية غير متوفرة بأسواقنا مثل الشاي والقهوة كذلك كيف يمكن تعزيز الجهود في قطاعات السياحة الصحية ونظم المعلومات والطاقة وهذا سوف يحقق فرص هائلة أمام القطاع الخاص المصري والأردني في المدي القصير والمتوسط والطويل.

أكد الشرقاوي أن لقاءه بـ حمدي الطباع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنية كان مثمراً جداً وخرج بنتائج تم الاتفاق فيها على تشكيل فريق think tank مصري أردني من خلال بروتوكول تعاون يشمل العديد من نقاط التعاون الذي ينعكس على تضافر الجهد نحو دخول القطاع الخاص العربي للقارة كما أن الترحيب كان شديد بالتعاون من السيد/ خليل الحاج رئيس غرفة التجارة بالأردن وأنه جاهز لمديد العون والمشاركة مع كافة الفاعليات المتوجه للقارة الأفريقية من خلال الجمعية.

كما أثني السيد/ فتحي الجغبير على جهود الجمعية في الملف الأفريقي وأنه وأعضاء غرفة الصناعة بالأردن جاهزون ومتطلعون للدخول للعمق الأفريقي، لكنة علينا البحث سوياً في كيفية إذابة المشكلات والوصول لحلول ناجزة في المشكلات والتحديات التي تواجه التجارة بين مصر والأردن حتى نستطيع التحرك معاً للعمق الأفريقي، ودعا الجغبير إلى ضرورة أن نتعاون في عقد لقاء موسع بين كافة أطياف ومنظمات الأعمال في البلدين حتى نصنع حلول فاعلة لمشكلاتنا ونقدمها في هيئة مقترحات قوية لحكومات البلدين

كما ألتقي الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالسيدة/ ريم المحيسن رئيس منظمة رسالة السلام للتنمية المجتمعية والتي تعمل كمنظمة رائدة في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم الاتفاق على أبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعية والمنظمة يستهدف ربط لجان الجمعية ومنها لجنة المرأة الأفريقية، ولجنة ريادة الأعمال ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجانب الأسيوي على مستوي قارة أسيا وسوف تشهد القاهرة قريباً توقيع هذا البروتوكول والإعلان عن التفاصيل