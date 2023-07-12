أثناء الاستحمام.. غرق شخصين في ترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص جنوب المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثتين لشخصين غرقًا أثناء الاستحمام في المجري المائي بترعة الإبراهيمية هربا من الحر بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص هربا من الحر.

انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتبين غرق "م - أ - ط"13 سنه و"أ - إ - ج" 14 سنه مقيمان بمركز أبوقرقاص وتم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا، ونقلهما إلى مشرحة المستشفي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

