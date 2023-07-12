مصر تهزم المكسيك مجددًا بمونديال شباب الطائرة

فاز المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-1، في إطار مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري.

وقدم لاعبو الفراعنة مستوى مميز سواء في النواحي الدفاعية أو الهجومية خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-12، 25-15، 22-25، 35-33"، في مباراة تألق فيها زياد أسامة لاعب الفراعنة وسجل 26 نقطة.

وكان المنتخبان قد التقيا من قبل في ختام مباريات المجموعة الثانية وفاز بها منتخبنا الوطني أيضًا بنفس النتيجة.

وتضم قائمة أبناء النيل في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.