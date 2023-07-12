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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنجبت منه سفاحا.. الحبس عامين لسائق توكتوك تعدى على زميلة شقيقته بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق توك توك ، بالحبس لمدة عامين لقيامه بهتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد وحملها سفاحا وإلقاء طفلتها بعد ولادتها بمنور داخل منزل بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة وضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 11933 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل منور احد العقارات دائرة قسم ثان أسيوط .

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وتوصلت تحريات الرائد محمد السيد أبو دومة معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى أن والدة الطفلة تدعى " منه . س . ع " 16 عاما ، طالبة ، وان والدها يدعى " أمير . ع . م " 21 عاما ، سائق توك توك مقيم بذات الناحية حيث نشبت بينهما علاقة غير شرعية كاملة نتج عنها حمل السفاح وبتاريخ الواقعة شعرت  " منه " أثناء تواجدها بمنزلها بالآم في البطن على أثره توجهت إلى الحمام بالمنزل وقامت بالولادة وقطع الحبل السري للطفلة بموس حلاقة عثرت عليه بدورة المياه وحال شعور والدتها بصوت طفل وحال استعلامها من نجلتها عن ذلك الصوت وخوفا من افتضاح أمرها قامت بإلقاء مولودتها من نافذة الحمام بالمنور داخل المنزل حتى أن شعر بصراخ الطفل سكان المنزل وقاموا بإبلاغ النجدة وتم نقل الطفلة إلى وحدة الأطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة .

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