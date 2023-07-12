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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن اختراق مايكروسوفت

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم  اكتشاف أنشطة إلكترونية غير طبيعية، مضيفة، أنه تم اتخاذ خطوات فورية لتأمين الأنظمة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة كبيرة اختراقاً لشركة مايكروسوفت للحسابات الحكومة الاتحادية، وتمكنت من منع وقوع المزيد من الاختراقات.

وأوضح سوليفان أن التحقيقات لا تزال جارية.

وتعتبر شركة مايكروسوفت هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب، وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم من ناحية العائدات. حيث أنها تطور وتصنع وترخص مجموعة واسعة من البرمجيات للأجهزة الحاسوبية، بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت أوفيس وإكس بوكس وسكايب.

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