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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر حصيلة منذ 2012.. إعلان مقلق من أمريكا بشأن تفشي عدوى "نوروفيروس"

المراكز الأمريكية
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، عن تسجيل 13 بؤرة لعدوى نوروفيروس على متن السفن السياحية هذا العام.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، غأن هذه أكبر حصيلة مسجلة على متن الرحلات البحرية منذ 2012.

ووقع أحدث انتشارٍ لعدوى نوروفيروس فى رحلة “فايكنج كروز” التي انطلقت من آيسلندا ورست في مدينة نيويورك بتاريخ 20 يونيو.

وأُصيب بالمرض خلالها حوالي 13٪ من الركاب والعديد من أفراد الطاقم.

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وحسب “سي إن إن”، قال أحد ممثلي  “فايكنج كروز”: "نعتقد أن مرض الجهاز الهضمي مصدره مطعم على الشاطئ في آيسلندا، تناولت فيه مجموعة من الضيوف وجبة العشاء أثناء وقت الفراغ".

أمريكا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أعلنت

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