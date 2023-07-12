تحرك عاجل من أمريكا بعد اختراق قراصنة لحسابات الحكومة الفيدرالية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة اختراقًا لحسابات الحكومة الفيدرالية، وتمكنت من منع وقوع المزيد من الاختراقات.

وحسب شبكة شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، قال سوليفان: "اكتشفناها بسرعة كبيرة، وتمكنا من منع المزيد من الاختراقات... لا يزال التحقيق جاريًا بهذا الشأن".

من جانبه، قال آدم هودج، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، “نواصل وضع مزودي المشتريات التابعين للحكومة الأمريكية على عتبة أمنية عالية”.

واخترق قراصنة سلسلة من حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بوكالات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وفقًا لشركة مايكروسوفت، التي أشارت إلي أن القراصنة من الصين.