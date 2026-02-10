إحالة مهندس وفني عدد من الوحدات المحلية بقويسنا للنيابة

أصدرت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إحالة الفني والمهندس المختص بوحدة شبرا بخوم ووحدة بجيرم ووحدة مصطاي للنيابة.

جاء ذلك لعدم الابلاغ الفوري عن مخالفات بناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وأكدت رئيس مجلس المدينة، تنفيذ إزالة فورية لعدد ٤ قرارات لتعد على الارض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بأم خنان على مساحة ٥٤٠م ، بحضور رئيس الوحدة المحلية بأم خنان ومسئول الازالات بالمجلس ومسئول الزراعة.

كما تابعت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا اليوم استمرار العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بقويسنا ، حيث تمت متابعة سير وانتظام العمل ونسب الإنجاز بملف التصالح وإستخراج النماذج النهائية على النظام بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.