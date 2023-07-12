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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تنحاز لكوريا الشمالية وتتهم أمريكا بإثارة التوترات في المنطقة

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الأربعاء، إن أمريكا وغيرها من الدول أرسلوا مؤخرا أسلحة استراتيجية للقيام بأنشطة عسكرية في شبه الجزيرة، منها طائرة تجسس إلى كوريا الشمالية.

وتساءل وانج هل سيساعد ذلك على استئناف الحوار أم أنه سيؤدي فقط إلى تكثيف النزاعات وزيادة التوتر؟

وبالرغم من تلك التوترات، ما زالت تأمل دول شبه الجزيرة أن تلتزم الأطراف المعنية جوهر قضية شبه الجزيرة وتلتزم باتجاه التسوية السياسية وتحافظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

أكد الناطق باسم الخارجية الصينية، أنه فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة، التزمت الصين دائمًا بتعزيز السلام والمحادثات، وتشجيع جميع الأطراف على حل مخاوفهم المعقولة بطريقة متوازنة.

وتابع، يجب على الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها الخاصة واستخدام الإجراءات لتنفيذ بيان حوار غير مشروط، بدلاً من قول مجموعة من الإجراءات.

كوريا تحذر أمريكا

وقد اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإرسال طائرة استطلاع استراتيجية للتحليق في مجالها الجوي عدة مرات وحذرت من احتمال إسقاط أي طائرة تقترب.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، هذه الخطوة بأنها “استفزاز خطير” و"انتهاك صارخ" لسيادة بلادها.

وقالت إن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات قاسية” إذا استمرت الولايات المتحدة في “التصرف بطريقة غير مسؤولة” وأنها لن تسامح “أبدًا” مثل هذه التحديات.

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