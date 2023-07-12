عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر الهجمات دموية.. أمريكا تعلن احتدام الوضع في السودان ومقتل 6 أشخاص

صدى البلد

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص في بحري، و 22 شخصا في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم".

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم، شهدا مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.

ودعا البيان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مشيرا أن "أعمال العنف العشوائية تزيد

السودان يرحب بقمة دول الجوار في مصر لمناقشة الأزمة

وأكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن "الانتصار" العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في الصراع السوداني، سوف يترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرارا تلحق بالبلد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

الزمالك يرفض رصد مكافآت للاعبيه للفوز على الأهلي في القمة

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هدية لا تقدر بثمن.. شقيقة نجم الأهلي تثير التكهنات برسالة نارية

ترشيحاتنا

سيقاتل.. إعلان عاجل من زيلينسكي قبل مشاركته في قمة حلف الناتو

إعلان خطير من تايوان.. تحليق 4 قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق موسع في واقعة حريق قسم الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سالم

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع.. غدا

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ