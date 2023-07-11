السودان يرحب بقمة دول الجوار في مصر لمناقشة الأزمة

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر الخميس المقبل.

كما شددت الخارجية السودانية، علي رفض نشر أي قوات أجنبية، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية.

وقالت إن "ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع"، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافا لتفاهماته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وأضافت: “تستنكر حكومة السودان وترفض تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو السابقة التي كررها في المؤتمر الصحافي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية”.