عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب غلاء المعيشة.. مقتل 6 أشخاص خلال احتجاجات المعارضة في كينيا

صدى البلد

أعلن مسؤول في الشرطة الكينية،عن مقتل ستة أشخاص ،اليوم الأربعاء، على يد الشرطة خلال احتجاجات جديدة في كينيا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ، بينما قال عامل صحي أن هناك أكثر من 50 تلميذاً في العاصمة نيروبي تعرضوا للغازات المسيلة للدموع. 

وتعهد زعيم المعارضة الذي يقف وراء المظاهرات بأنهم سيستمرون حتى يتم إلغاء قانون جديد يفرض المزيد من الضرائب، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتيد برس".

قال مسؤول الشرطة ، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتيد برس بشرط عدم الكشف عن هويته، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة ملولونجو في مقاطعة ماتشاكوس ، واثنان في بلدة كيتنجيلا بالقرب من نيروبي ، وواحد في بلدة ملولونغو في مقاطعة ماتشاكوس وهناك أخر في إمالي على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة مومباسا الساحلية. 

وقال الضابط أن هناك أكثر من 10 آخرين نُقلوا إلى المستشفيات.

وقال المسؤول إن القتلى الستة أصيبوا برصاص لتعطيل أعمالهم دون الخوض في التفاصيل. 

وتعرضت الشرطة الكينية لانتقادات من قبل مراقبي حقوق الإنسان بسبب رد فعلها المميت في بعض الأحيان على مثل هذه الاحتجاجات.

ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاع تكاليف احتجاجات المستشفيات الطريق السريع الشرطة الكينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ