لو بتدور.. نصائح لاختيار الحضانة المناسبة لطفلك

الذهاب إلى الحضانة بالنسبة للأطفال يمثل لهم التجربة الأولى مع بيئة بها معلمون، وتجمعات من الاطفال به ، لذلك فهي فرصة كبيرة ليتعلم الطفل قيمة المشاركة وأهمية اتباع تعليمات من هم أكبر منه، وبذلك تكون الحضانة حجر الأساس لما سيتعلمه طفلكِ في المدرسة، ولكن يجب علي الاباء حسن اختيار الحضانة المناسبة لطفلك حتي لا تؤثر بسكل سلبي علي الطفل .. نرصد في هذا التقرير وفقا لموقع Pregnancy Birthbaby

نصائح لاختيار الحضانة المناسبة لطفلك

⁃ اﻷمان من اهم العناصر التي يجب التأكد منها وهل يوجد مكان لوضع احتياجات الطفل الشخصية من الملابس وأدوات الطعام مثلًا .. هل يمكن لطفلك الخروج بمفرده لأي سبب

⁃ التغذية وصحة طفلك ومعرفة من سيقوم بإطعامه

⁃ احصلي على أكبر عدد ممكن من آراء الأمهات حول الحضانة التي قمت باختيارها. فربما لديهن تعليق على أمر يجدنه سلبياً، أو حدث معهم موقف غير مريح

⁃ تأكدي من وجود تهوية بكل غرفة يدخلها الطفل؛ حتى يتجدد الهواء ويصبح المكان آمناً لكل طفل حيث إن وجود منفذ جيد للهواء مهم جداً لتقليل فرصة انتشار العدوى بين الأطفال

⁃ الحرص على نظافة الحمامات لضمان عدم إصابته بالأمراض. توافر مربية برفقته بغرفة الألعاب، لضمان عدم تعرضه لأي إصابة. وتوافر معدات الإسعافات الأولية، لإنقاذ طفلك في حال تعرضه لأي أذى محتمل .

⁃ لا بد من اختيار مكان الحضانة، بالصورة التي تجعله قريباً من المنزل، أو العمل في حالة عمل الأم.

⁃ قبل ذهاب الطفل فعلياً، يُنصح بملاحظة تأثير الحضانة في سلوكيات الطفل؛ هل أثارت مشاعر عدوانية لديه أو عملت على تخفيف م ثم الاندماج مع الاخرين

⁃ لا بد من ملاحظة طفلك جيداً منذ اليوم الأول الذي يعود فيه من الحضانة، ولاحظي كيف يكون مزاجه؟ هل يبدو سعيداً او مرحاً

⁃ مع ملاحظة أي تغيير في السلوك أو المواقف سواء كانت سلبية أو إيجابية يجب أن يكون أهمية كبيرة لهذه الملاحظات على طفلك؛ بها يمكن أن يستمر بالحضانة أو العكس تمنعينه من الذهاب إليها.

⁃ تأكدي من توافر عوامل السلامة واﻷمان للصغار من تأمين للأبواب والشبابيك، كاميرات مراقبة، وان يوجد بها فوم وفرش اﻷرضيات واﻷلعاب .

⁃ متابعة سنّ اﻷطفال الذين يلتحقون بالحضانة وعددهم حتى لا تُفاجئين بأن طفلك سنّه أصغر من اللازم وسط هؤلاء اﻷطفال وبالتالي لا يحظى بالرعاية الكافية والمطلوبة لسنه، وكذلك التطور الاجتماعي المرغوب من وجوده بالحضانة.