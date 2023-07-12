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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج عنيدة صعب إقناعهم وتحب الجدال.. هل أنت منهم؟

الأبراج العنيدة
الأبراج العنيدة

العناد صفة غير مستحبة لا يفضلها الجميع، فأصحاب هذه الأبراج العنيدة لا يقتنعون إلا بما يرونه صواب، ويمكنهم الجدال معك لأطول فترة ممكنة للوصول إلي ما يريدونه ولا يتنازلون عن رغبتهم لتحقيق حل يرضي الطرفين فهي تجعل صاحب الشخصية العنيدة يرتكب العديد من الأخطاء دون أن يشعر فقط لكي يثبت أنه الأصح، نرصد في هذا التقرير الابراج العنيدة والتي يصعب اقناعها وفقاً لموقعhoroscope

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الأبراج العنيدة:

برج الجدي

يعد الجدي الأكثر عناداً بين الأبراج، متصلب الرأي ويسعى دائماً ليثبت صحة وجهة نظره، ولديه استعداد أن يحارب الجميع من أجل رأيه الذي يراه صائب دائماً. كما أن صاحب هذا البرج يفكر ملياً قبل أن يتخذ أي قرار، وبالتالي في أغلب الأحيان يصيب في اختياراته خاصة في حياته العملية.

برج الثور

يتصف برج الثور من اكثر الأبراج عنادا  لا يتراجع الثور عن قراره أبداً، إما بسبب قناعته أنه على حق أو بسبب عناده، لا يحب أن يقوده أحد، يسير مع الجميع بمبدأ فرض الرأي وشخصيته القوية تساعده على ذلك أيضاً ولا يتنازل عن آرائه أبداً. لذلك، وفرّ جهودك مع برج الثور، واجعله يخوض التجربة، وتمنى أن يكون قراره صائباً.

برج الأسد

يعد برج الأسد من الابراج النارية  وهو عنيد جدا لا يعترفون بالخطأ حتى لو كانوا مخطئين ، ويعد من أكثر الأبراج حباً للمجادلة وفرض آرائها، إذ أي انتقاد سلبي أو كلمة سيئة توجّه إليه تثير غضبه، لا سيما عند مجادلته والإصرار على مناقشته بأسلوب استفزازي ، عندها، لا يتوقف الأسد عن الكلام إلا عندما يشعر بالتعب، لا سيما عندما يكون في موقف دفاعي، فيتلفظ بألفاظ غير لبقة إطلاقاً.

برج الدلو

من أكثر الأبراج عنادا وتمسك برأيه هو برج الدلو يرفض النقاش ولا يقتنع برأي أخر ،ولكن ممكن أن يستمع إلى صديق قديم يثق به ولكن ليس من الضروري أن يغير رأيه، بل عادة ما يتمسك برأيه حتى النهاية ،فالعند الذي يتصف به مواليد هذا البرج يدفعهم إلى التمسك برأيهم دون ان يتركوا مجال للمناقشة.

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