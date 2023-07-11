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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : ركز في شغلك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية..

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برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: مشاكل خطيرة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 10 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

تخلَّ عن الغرور من العلاقة لترى الفرق، ركز على الوظيفة واحترافيًا ستحقق أفضل النتائج، صحتك جيدة ايضا، استكشف كل مشكلة في الحياة العاطفية وأصلحها للحصول على علاقة جيدة، تعامل مع المشاكل في مكان العمل بثقة، ستكون جيدًا من حيث التمويل والصحة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد يجد الحوت العازب أشخاصًا مثيرين للاهتمام حولك ولكن انتظر بضعة أيام لتأكيد أنك في حالة حب حقًا.

‏توقعات برج الحوت صحيا

ابق خاليًا من الإجهاد عن طريق الحفاظ على ضغط المكتب خارج المنزل، اقضِ المزيد من الوقت مع العائلة وخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هذا الأسبوع، تأكد من أن نظامك الغذائي مثالي هذا الأسبوع وخالي من الدهون والسكر، قد تزعجك الأمراض البسيطة ولكنها لن تكون خطيرة للغاية.

توقعات برج الحوت المهني

اليوم من الجيد أيضًا ترك الوظيفة حيث ستتلقى مكالمات مقابلات متعددة، يمكن لرجال الأعمال أن يكونوا جادين في التوسع في مناطق جديدة بالإضافة إلى إطلاق مفاهيم جديدة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

وفقًا للبرج الاسبوعي ، يتمتع مواليد الحوت بوقت جيد في الاستثمار في العقارات والأسهم والأعمال المضاربة.

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