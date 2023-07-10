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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: مشاكل خطيرة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: تحذير على صحتك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

قد لا يكون شريكك ناضجًا بما يكفي لتقبل النقد وقد يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة، نظرًا لأن الحمل غير المرغوب فيه يمكن أن يحدث ، يجب أن تكون الإناث من مواليد برج الحوت حذرين.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفتيات المتزوجات قد يجدن تدخل عائلة الزوج سامة للغاية، قد تبدو الرومانسية في المكتب جيدة ولكن المتزوجين يحتاجون إلى البقاء خارجها لأسباب وجيهة.

‏توقعات برج الحوت صحيا

ابق خاليًا من الإجهاد عن طريق الحفاظ على ضغط المكتب خارج المنزل، اقضِ المزيد من الوقت مع العائلة وخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هذا الأسبوع، تأكد من أن نظامك الغذائي مثالي هذا الأسبوع وخالي من الدهون والسكر، قد تزعجك الأمراض البسيطة ولكنها لن تكون خطيرة للغاية.

توقعات برج الحوت المهني

سيحتاج موظفو المبيعات والتسويق إلى العمل على استراتيجياتهم لتحقيق النجاح، سيكون لدى رجال الأعمال مشكلات تتعلق بالترخيص أو السياسة مع السلطات وتحتاج إلى حل هذه الأزمة لتكون ناجحًا.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكنك التفكير في التبرع للجمعيات الخيرية، قد تطلب أيضًا الإنفاق على المسائل القانونية المرتبطة بأحد الأشقاء هذا الأسبوع، يمكن لأولئك الذين يعملون في مجال الأعمال توسيع نطاق الأعمال بثقة حيث لن يكون هناك نقص في الأموال. 

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